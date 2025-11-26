flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso28,28 g
  • Diámetro43 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (76)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1238 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 19000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF25 PCGS
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
2149 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de marzo de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de marzo de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta NOONANS - 15 de junio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha15 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete" es de 3200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Segundo tipo de jinete"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas