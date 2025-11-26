flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (95)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31575 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 9000. La subasta tuvo lugar el 5 de agosto de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
1647 $
Precio en la divisa de la subasta 1250 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
722 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 AUD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Bruun Rasmussen - 3 de septiembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta St James’s - 28 de junio de 2023
VendedorSt James’s
Fecha28 de junio de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta St James’s - 28 de junio de 2023
VendedorSt James’s
Fecha28 de junio de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta CNG - 31 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha31 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Tauler & Fau - 6 de marzo de 2023
VendedorTauler & Fau
Fecha6 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Spink - 15 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 25 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto busto" es de 1200 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 276,2 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
