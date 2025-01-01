flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de oro 1 Corona de Carlos I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

1 Corona 1625

Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)062
type-coin
type-coin

1 Corona 1625

Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)1104Sin fecha (1625-1642)Ancla bajo el retrato01Sin fecha (1625-1642)"CR"015
type-coin
type-coin

1 Corona 1625

Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)05
type-coin
type-coin

1 Corona 1625

Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)095
type-coin
type-coin

1 Corona 1625

Quinta cabeza
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)02
type-coin
type-coin

1 Corona 1625

Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)01
type-coin
type-coin

1 Corona 1631

Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1639)00
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos ITodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas