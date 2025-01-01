Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de oro 1 Corona de Carlos I - Gran Bretaña
1 Corona 1625Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)062
1 Corona 1625Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)1104Sin fecha (1625-1642)Ancla bajo el retrato01Sin fecha (1625-1642)"CR"015
1 Corona 1625Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)05
1 Corona 1625Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1649)095
1 Corona 1625Quinta cabeza
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)02
1 Corona 1625Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1649)01
1 Corona 1631Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1639)00
Secciones populares