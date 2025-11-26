flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1700 USD
Precios de subastas (62)

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 320 vendido en la subasta NOONANS por GBP 75000. La subasta tuvo lugar el 8 de febrero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 19 de noviembre de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
558 $
Precio en la divisa de la subasta 84000 JPY
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Morton & Eden - 20 de julio de 2023
VendedorMorton & Eden
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta NOONANS - 24 de mayo de 2022
VendedorNOONANS
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Coin Cabinet - 24 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Auction World - 17 de abril de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de abril de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto" es de 1700 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 276,2 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

