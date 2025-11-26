Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
1 Corona Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso2,25 g
- Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
- Diámetro20 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1631-1639)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1631-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
