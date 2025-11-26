flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2237 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 2185. La subasta tuvo lugar el 5 de febrero de 2006.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
1197 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 CHF
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
843 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
VendedorGoldberg
Fecha30 de mayo de 2007
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 8 de febrero de 2006
VendedorGoldberg
Fecha8 de febrero de 2006
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto" es de 1100 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 276,2 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

