1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". "CR" (Gran Bretaña, Carlos I)
Variedad: "CR"
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso2,25 g
- Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
- Diámetro20 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1625-1642)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". "CR". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2030 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 14200. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto" es de 990 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 276,2 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.