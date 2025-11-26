flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". "CR" (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "CR"

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" "CR" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" "CR" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:990 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" "CR" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (15)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". "CR". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2030 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 14200. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
907 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
541 $
Precio en la divisa de la subasta 440 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta DNW - 12 de abril de 2022
VendedorDNW
Fecha12 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 4 de abril de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha4 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta London Coins - 2 de septiembre de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha2 de septiembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 30 de noviembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha30 de noviembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de febrero de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de febrero de 2016
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2014
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 25 de junio de 2014
VendedorSpink
Fecha25 de junio de 2014
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 3 de noviembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha3 de noviembre de 2012
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de junio de 2009
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de junio de 2009
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 2 de mayo de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha2 de mayo de 2006
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto" es de 990 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 276,2 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

