Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (103)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 171 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 3200. La subasta tuvo lugar el 9 de marzo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 29 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
850 $
Precio en la divisa de la subasta 850 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
699 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 1 de agosto de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha1 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 26 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 6 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha2 de noviembre de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto" es de 1100 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 276,2 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

