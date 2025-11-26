flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1645 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,8 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • Tirada UNC3,460

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaCarlisle
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:18000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (13)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1645 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 137 vendido en la subasta Spink por GBP 16000. La subasta tuvo lugar el 13 de diciembre de 2011.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
20994 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
23766 $
Precio en la divisa de la subasta 19000 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 18 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónFR
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta DNW - 29 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha29 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de noviembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta New York Sale - 11 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2011
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1645 es de 18000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1645?

Para vender 1 chelín del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1645Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 chelínSubastas numismáticas