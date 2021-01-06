flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Farthing Sin fecha (1625-1649) (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Farthing Sin fecha (1625-1649) - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos IReverso Farthing Sin fecha (1625-1649) - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso0,5 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:90 USD
Gráfico de ventas en subastas Farthing Sin fecha (1625-1649) - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (43)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1625-1649) . Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2395 vendido en la subasta Noble Numismatics Pty Ltd por AUD 1200. La subasta tuvo lugar el 25 de julio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
180 $
Precio en la divisa de la subasta 180 USD
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 2 de julio de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
130 $
Precio en la divisa de la subasta 130 USD
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 10 de septiembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 29 de julio de 2022
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha29 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Heritage - 10 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Heritage - 10 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Davissons Ltd. - 12 de mayo de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Davissons Ltd. - 6 de enero de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha6 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Davissons Ltd. - 6 de enero de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha6 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos I de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649) es de 90 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

Para vender Farthing del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
