Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso30 g
  • Diámetro45 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (94)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1241 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 40000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
750 $
Precio en la divisa de la subasta 750 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
1676 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta CNG - 15 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1642-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Bruun Rasmussen - 30 de abril de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha30 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Cuarto tipo de jinete" es de 3600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1642-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

