3 chelines 1645. S (Gran Bretaña, Carlos I)
Variedad: S
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso16 g
- Diámetro32 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal3 chelines
- Año1645
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaCarlisle
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 chelines de 1645 . S. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 960 vendido en la subasta Spink por GBP 22000. La subasta tuvo lugar el 28 de marzo de 2012.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 3 chelines del 1645?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 chelines del 1645 es de 15000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 chelines del 1645?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 chelines del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 3 chelines del 1645?
Para vender 3 chelines del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.