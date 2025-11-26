flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7100 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 52 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 12000. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
8400 $
Precio en la divisa de la subasta 8400 USD
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
14028 $
Precio en la divisa de la subasta 14000 CHF
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta CNG - 17 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha17 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta Sovereign Rarities - 25 de septiembre de 2018
VendedorSovereign Rarities
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto" es de 7100 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal UniteSubastas numismáticas