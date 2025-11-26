Unite Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto" (Gran Bretaña, Carlos I)
Foto hecha por: SINCONA AG
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso9 g
- Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
- Diámetro33 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominalUnite
- AñoSin fecha (1625-1642)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Séptimo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 52 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 12000. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2018.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto" es de 7100 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Séptimo busto"?
Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.