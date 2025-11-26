flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1642. Declaración de dos líneas (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Declaración de dos líneas

Anverso Unite 1642 Declaración de dos líneas - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite 1642 Declaración de dos líneas - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • Año1642
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1642 Declaración de dos líneas - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1642 . Declaración de dos líneas. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 39 vendido en la subasta Spink por GBP 38000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta Künker - 24 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
3577 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 EUR
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
5487 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 CHF
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1642 en subasta Spink - 22 de junio de 2011
VendedorSpink
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del 1642?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1642 es de 15000 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1642?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1642 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1642?

Para vender Unite del 1642, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

