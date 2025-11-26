flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7800 USD
Precio promedio (PROOF):35000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (59)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 11 vendido en la subasta Spink por GBP 32000. La subasta tuvo lugar el 8 de diciembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
6046 $
Precio en la divisa de la subasta 4500 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Galleria Auctions Tokyo - 20 de septiembre de 2025
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
10140 $
Precio en la divisa de la subasta 1500000 JPY
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta CNG - 18 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Auction World - 16 de abril de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 de marzo de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha28 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de marzo de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 8 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha8 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto" es de 7800 USD para las monedas de acuñación regular y de 35000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Tercer busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
