Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • Año1644
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:16000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (8)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1644 "Retrato en relieve bajo" con marca de ceca OX. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1621 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 30000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
17577 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 GBP
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
15104 $
Precio en la divisa de la subasta 12000 GBP
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de diciembre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato en relieve bajo" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del 1644. OX. "Retrato en relieve bajo"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1644. OX. "Retrato en relieve bajo" es de 16000 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1644. "Retrato en relieve bajo" con letras OX?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1644 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1644. OX. "Retrato en relieve bajo"?

Para vender Unite del 1644, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

