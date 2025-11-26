Unite 1646 OX "Retrato acortado" (Gran Bretaña, Carlos I)
Foto hecha por: SINCONA AG
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso9 g
- Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
- Diámetro36 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominalUnite
- Año1646
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaOxford
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1646 "Retrato acortado" con marca de ceca OX. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1625 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 34000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del 1646. OX. "Retrato acortado"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1646. OX. "Retrato acortado" es de 38000 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1646. "Retrato acortado" con letras OX?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1646 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Unite del 1646. OX. "Retrato acortado"?
Para vender Unite del 1646, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.