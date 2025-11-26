flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1643 "Retrato acortado" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite 1643 "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite 1643 "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • Año1643
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:23000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1643 "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (47)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1643 "Retrato acortado". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30122 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 43200. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Coin Cabinet - 23 de octubre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
22696 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 GBP
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
7454 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 GBP
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta NOONANS - 19 de noviembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Künker - 23 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha23 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 5 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 5 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Spink - 29 de marzo de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 22 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta New York Sale - 14 de enero de 2021
VendedorNew York Sale
Fecha14 de enero de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Heritage - 7 de agosto de 2020
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2020
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1643 "Retrato acortado" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del 1643. "Retrato acortado"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1643. "Retrato acortado" es de 23000 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1643. "Retrato acortado"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1643 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1643. "Retrato acortado"?

Para vender Unite del 1643, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

