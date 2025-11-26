flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6200 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (97)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30255 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 19200. La subasta tuvo lugar el 17 de agosto de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
5400 $
Precio en la divisa de la subasta 5400 USD
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
5600 $
Precio en la divisa de la subasta 5600 USD
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta CNG - 4 de octubre de 2023
VendedorCNG
Fecha4 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de marzo de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Quinta cabeza" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza" es de 6200 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Quinta cabeza"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

