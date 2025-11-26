flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

3 unite 1644 OX "Gran retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 3 unite 1644 OX "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 3 unite 1644 OX "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso27 g
  • Oro puro (0,796 oz) 24,759 g
  • Diámetro46 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal3 unite
  • Año1644
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:72000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 unite 1644 OX "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (2)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 unite de 1644 "Gran retrato" con marca de ceca OX. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 52145 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 90000. La subasta tuvo lugar el 4 de abril de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 3 unite 1644 OX "Gran retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
54156 $
Precio en la divisa de la subasta 48000 CHF
Gran Bretaña 3 unite 1644 OX "Gran retrato" en subasta Stack's - 4 de abril de 2018
VendedorStack's
Fecha4 de abril de 2018
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 3 unite del 1644. OX. "Gran retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 3 unite del 1644. OX. "Gran retrato" es de 72000 USD. La moneda contiene 24,759 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3316,06 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 unite del 1644. "Gran retrato" con letras OX?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 unite del 1644 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 unite del 1644. OX. "Gran retrato"?

Para vender 3 unite del 1644, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

