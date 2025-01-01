flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de oro 3 unite de Carlos I - Gran Bretaña

3 unite 1642-1643

Retrato pequeño
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1642079164304
3 unite 1643-1644

Gran retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
16430651643OXON001644OXON0371644OX02
