3 unite 1643 "Retrato pequeño" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 3 unite 1643 "Retrato pequeño" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 3 unite 1643 "Retrato pequeño" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Genevensis SA

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso27 g
  • Oro puro (0,796 oz) 24,759 g
  • Diámetro46 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal3 unite
  • Año1643
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 unite 1643 "Retrato pequeño" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 unite de 1643 "Retrato pequeño". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 13436 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 431250. La subasta tuvo lugar el 2 de junio de 2005.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Retrato pequeño" en subasta Numismatica Genevensis - 24 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha24 de noviembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Retrato pequeño" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
250386 $
Precio en la divisa de la subasta 220000 CHF
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Retrato pequeño" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
150189 $
Precio en la divisa de la subasta 105000 GBP
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 3 de junio de 2005
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2005
ConservaciónMS63 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 3 unite del 1643. "Retrato pequeño"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 3 unite del 1643. "Retrato pequeño" es de 200000 USD. La moneda contiene 24,759 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3316,06 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 unite del 1643. "Retrato pequeño"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 unite del 1643 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 unite del 1643. "Retrato pequeño"?

Para vender 3 unite del 1643, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

