3 unite 1643 "Gran retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 3 unite 1643 "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 3 unite 1643 "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso27 g
  • Oro puro (0,796 oz) 24,759 g
  • Diámetro46 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal3 unite
  • Año1643
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:93000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 unite 1643 "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (65)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 unite de 1643 "Gran retrato". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33192 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 264000. La subasta tuvo lugar el 19 de agosto de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
53745 $
Precio en la divisa de la subasta 40000 GBP
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
84000 $
Precio en la divisa de la subasta 84000 USD
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de julio de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de julio de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Boule - 20 de abril de 2023
VendedorBoule
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1643 "Gran retrato" en subasta Auction World - 17 de abril de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de abril de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 3 unite del 1643. "Gran retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 3 unite del 1643. "Gran retrato" es de 93000 USD. La moneda contiene 24,759 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3316,06 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 unite del 1643. "Gran retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 unite del 1643 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 unite del 1643. "Gran retrato"?

Para vender 3 unite del 1643, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
