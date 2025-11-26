3 unite 1642 "Retrato pequeño" (Gran Bretaña, Carlos I)
Foto hecha por: Numismatica Genevensis SA
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso27 g
- Oro puro (0,796 oz) 24,759 g
- Diámetro46 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal3 unite
- Año1642
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaOxford
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 unite de 1642 "Retrato pequeño". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31079 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 180000. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2019.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño" es de 63000 USD. La moneda contiene 24,759 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3316,06 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 unite del 1642 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño"?
Para vender 3 unite del 1642, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.