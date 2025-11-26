flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

3 unite 1642 "Retrato pequeño" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 3 unite 1642 "Retrato pequeño" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 3 unite 1642 "Retrato pequeño" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso27 g
  • Oro puro (0,796 oz) 24,759 g
  • Diámetro46 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal3 unite
  • Año1642
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:63000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 unite 1642 "Retrato pequeño" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (79)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 unite de 1642 "Retrato pequeño". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31079 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 180000. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Numismatica Genevensis - 24 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha24 de noviembre de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Numismatica Genevensis - 24 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha24 de noviembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Oslo Myntgalleri - 23 de noviembre de 2025
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
70000 $
Precio en la divisa de la subasta 70000 USD
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
84000 $
Precio en la divisa de la subasta 84000 USD
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Künker - 23 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha23 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Galleria Auctions Tokyo - 7 de septiembre de 2024
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha7 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Goldberg - 1 de febrero de 2023
VendedorGoldberg
Fecha1 de febrero de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1642 "Retrato pequeño" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño" es de 63000 USD. La moneda contiene 24,759 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3316,06 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 unite del 1642 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 unite del 1642. "Retrato pequeño"?

Para vender 3 unite del 1642, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

