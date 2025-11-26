flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

3 unite 1644 OXON "Gran retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso27 g
  • Oro puro (0,796 oz) 24,759 g
  • Diámetro46 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal3 unite
  • Año1644
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:93000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (37)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 unite de 1644 "Gran retrato" con marca de ceca OXON. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31076 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 360000. La subasta tuvo lugar el 24 de abril de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
43368 $
Precio en la divisa de la subasta 32000 GBP
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
48000 $
Precio en la divisa de la subasta 48000 USD
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2024
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta GINZA - 16 de noviembre de 2024
VendedorGINZA
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Sovereign Rarities - 6 de junio de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Münzenonline - 23 de abril de 2021
VendedorMünzenonline
Fecha23 de abril de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 6 de noviembre de 2020
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 6 de noviembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha6 de noviembre de 2020
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónMS62 + NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta CNG - 15 de enero de 2020
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Baldwin's of St. James's - 28 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha28 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Sovereign Rarities - 25 de septiembre de 2018
VendedorSovereign Rarities
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Künker - 21 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Baldwin's of St. James's - 14 de enero de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha14 de enero de 2018
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 unite 1644 OXON "Gran retrato" en subasta Baldwin's of St. James's - 22 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha22 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 3 unite del 1644. OXON. "Gran retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 3 unite del 1644. OXON. "Gran retrato" es de 93000 USD. La moneda contiene 24,759 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3316,06 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 unite del 1644. "Gran retrato" con letras OXON?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 unite del 1644 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 unite del 1644. OXON. "Gran retrato"?

Para vender 3 unite del 1644, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1644Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 3 uniteSubastas numismáticas