Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Angel Sin fecha (1631-1632) "Monedas de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,995)
- Peso5 g
- Oro puro (0,1599 oz) 4,975 g
- Diámetro26 mm
- CantoLiso
- Tirada UNC4
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominalAngel
- AñoSin fecha (1631-1632)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1631-1632). "Monedas de Briot"?
Para vender Angel del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares