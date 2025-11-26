flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1/2 unite 1643 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1/2 unite 1643 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1/2 unite 1643 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: The New York Sale

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1/2 unite
  • Año1643
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:12000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 unite 1643 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 unite de 1643 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 951 vendido en la subasta Spink por GBP 15000. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2010.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Sovereign Rarities - 23 de septiembre de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
11082 $
Precio en la divisa de la subasta 8200 GBP
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
23039 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 GBP
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 21 de octubre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha21 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta New York Sale - 9 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Goldberg - 1 de junio de 2011
VendedorGoldberg
Fecha1 de junio de 2011
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2010
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2010
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Heritage - 4 de enero de 2010
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2010
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
VendedorGoldberg
Fecha30 de mayo de 2007
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 unite 1643 en subasta Goldberg - 21 de septiembre de 2005
VendedorGoldberg
Fecha21 de septiembre de 2005
ConservaciónAU55 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de 1/2 unite del 1643?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 unite del 1643 es de 12000 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 552,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 unite del 1643?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 unite del 1643 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 unite del 1643?

Para vender 1/2 unite del 1643, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

