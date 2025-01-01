flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de plata 6 peniques de Carlos I - Gran Bretaña

6 peniques 1625-1626

Primer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1625152162601
6 peniques 1625-1630

Segundo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1625001626025162702162803162902163005
6 peniques 1625

Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)"CR" encima del escudo018Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo016
6 peniques 1625

Cuarto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)"CR"137Sin fecha (1625-1642)Sin "CR"01Sin fecha (1625-1642)Sin contorno249
6 peniques 1625

Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)2108Sin fecha (1625-1642)Lirnye krestoviny04
6 peniques 1625

Sexto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)242
6 peniques 1642

Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)18Sin fecha (1642-1649)Busto ancho acortado03
6 peniques 1631

Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1632)067
6 peniques 1638

Segundo número Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1638-1639)1136
