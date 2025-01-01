Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de plata 6 peniques de Carlos I - Gran Bretaña
6 peniques 1625Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)"CR" encima del escudo018Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo016
6 peniques 1625Cuarto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)"CR"137Sin fecha (1625-1642)Sin "CR"01Sin fecha (1625-1642)Sin contorno249
6 peniques 1625Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)2108Sin fecha (1625-1642)Lirnye krestoviny04
6 peniques 1625Sexto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)242
6 peniques 1642Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1642-1649)18Sin fecha (1642-1649)Busto ancho acortado03
6 peniques 1631Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1632)067
6 peniques 1638Segundo número Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1638-1639)1136
Secciones populares