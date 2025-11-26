flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1625
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:860 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (51)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1625 "Primer tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1086 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 3250. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónFR
Precio
197 $
Precio en la divisa de la subasta 150 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 28 de julio de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha28 de julio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Spink - 31 de marzo de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 de marzo de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha28 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 17 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha17 de febrero de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Heritage - 17 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha17 de febrero de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta St James’s - 22 de julio de 2021
VendedorSt James’s
Fecha22 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 9 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha9 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 6 peniques 1625 "Primer tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del 1625. "Primer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1625. "Primer tipo de retrato" es de 860 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1625. "Primer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1625 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1625. "Primer tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del 1625, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

