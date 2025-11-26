flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:960 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 238 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 3000. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
500 $
Precio en la divisa de la subasta 380 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 240 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 26 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 18 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 27 de marzo de 2019
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Grün - 17 de mayo de 2017
VendedorGrün
Fecha17 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de junio de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 29 de marzo de 2007
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2007
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato" es de 960 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

