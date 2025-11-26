flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". "CR" (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "CR"

Anverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" "CR" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" "CR" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Precio promedio (PROOF):2200 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" "CR" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (36)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". "CR". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1530 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 19 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
171 $
Precio en la divisa de la subasta 130 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
3250 $
Precio en la divisa de la subasta 3250 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 6 de diciembre de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha6 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stephen Album - 21 de marzo de 2023
VendedorStephen Album
Fecha21 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 14 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha14 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de agosto de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de agosto de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 3 de julio de 2019
VendedorCNG
Fecha3 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 16 de enero de 2019
VendedorDNW
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 290 USD para las monedas de acuñación regular y de 2200 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas