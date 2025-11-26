flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:790 USD
Precios de subastas (106)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1091 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 3250. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
360 $
Precio en la divisa de la subasta 360 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
48 $
Precio en la divisa de la subasta 35 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 de marzo de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 de noviembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Coins NB - 14 de septiembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato" es de 790 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

