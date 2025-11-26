Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
6 peniques 1625 "Segundo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso3 g
- Diámetro26 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal6 peniques
- Año1625
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1625. "Segundo tipo de retrato"?
Para vender 6 peniques del 1625, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
