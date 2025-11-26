flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1625 "Segundo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1625
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1625 "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (0)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

