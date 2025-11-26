flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1627 "Segundo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques 1627 "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques 1627 "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1627
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:480 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1627 "Segundo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1627 "Segundo tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2229 vendido en la subasta Spink por GBP 1400. La subasta tuvo lugar el 5 de julio de 2022.

Estado de conservación
Gran Bretaña 6 peniques 1627 "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
406 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1627 "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del 1627. "Segundo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1627. "Segundo tipo de retrato" es de 480 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1627. "Segundo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1627 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1627. "Segundo tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del 1627, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

