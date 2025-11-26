flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". "CR" encima del escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "CR" encima del escudo

Anverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" "CR" encima del escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" "CR" encima del escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" "CR" encima del escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (18)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato". "CR" encima del escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 964 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 2200. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
381 $
Precio en la divisa de la subasta 280 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
550 $
Precio en la divisa de la subasta 550 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 8 de septiembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 6 de marzo de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 9 de marzo de 2022
VendedorDNW
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2021
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta London Coins - 3 de junio de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha3 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta DNW - 16 de marzo de 2017
VendedorDNW
Fecha16 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 9 de febrero de 2011
VendedorCNG
Fecha9 de febrero de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de retrato" en subasta CNG - 9 de febrero de 2011
VendedorCNG
Fecha9 de febrero de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato" es de 230 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas