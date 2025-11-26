flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (40)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1235 vendido en la subasta NOONANS por GBP 340. La subasta tuvo lugar el 12 de noviembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de noviembre de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
140 $
Precio en la divisa de la subasta 140 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 6 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Nihon - 9 de junio de 2024
VendedorNihon
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Coin Cabinet - 16 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Pesek Auctions - 25 de febrero de 2024
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Pesek Auctions - 25 de febrero de 2024
VendedorPesek Auctions
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 27 de mayo de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha27 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Teutoburger - 9 de diciembre de 2021
VendedorTeutoburger
Fecha9 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 27 de octubre de 2019
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta Heritage - 27 de octubre de 2019
VendedorHeritage
Fecha27 de octubre de 2019
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 3 de julio de 2019
VendedorCNG
Fecha3 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta DNW - 16 de enero de 2019
VendedorDNW
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Sexto tipo de retrato" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Sexto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Sexto tipo de retrato" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Sexto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Sexto tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

