6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin "CR" (Gran Bretaña, Carlos I)
Variedad: Sin "CR"
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso3 g
- Diámetro26 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal6 peniques
- AñoSin fecha (1625-1642)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin "CR". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 56 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 380. La subasta tuvo lugar el 24 de abril de 2019.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 490 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?
Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.