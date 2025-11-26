flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Sin contorno

Anverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (47)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5139 vendido en la subasta Spink por GBP 450. La subasta tuvo lugar el 29 de marzo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
162 $
Precio en la divisa de la subasta 120 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
191 $
Precio en la divisa de la subasta 150 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Roxbury’s - 31 de enero de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 16 de octubre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de agosto de 2024
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 16 de junio de 2022
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 29 de mayo de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónFR
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta London Coins - 5 de diciembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas