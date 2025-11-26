flag
6 peniques Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1638-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2878 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 1600. La subasta tuvo lugar el 6 de junio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
541 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta St James’s - 8 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha8 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
409 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot" es de 380 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1638-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1638-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

