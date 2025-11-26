flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (67)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 115 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 6000. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Gran Bretaña 6 peniques Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot" es de 1000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Para vender 6 peniques del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

