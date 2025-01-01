Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de de Gran Bretaña 1633
Monedas de oro
Doble corona Sin fecha (1625-1642) Segundo bustoEl busto divide la leyenda
Precio promedio1900 $
Ventas
010
Monedas de plata
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio8300 $
Ventas
012
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio3300 $
Ventas
286
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio2800 $
Ventas
044
1 Corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jineteLínea bajo el jinete
Precio promedio7900 $
Ventas
01
Media corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jineteLínea bajo el jinete
Precio promedio2600 $
Ventas
025
Media corona Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio1300 $
Ventas
019
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinete"CR" encima del escudo
Precio promedio350 $
Ventas
286
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinete"CR" encima del escudo. Pluma sobre el escudo
Precio promedio1300 $
Ventas
019
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo. Sin "CR"
Precio promedio1900 $
Ventas
05
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jineteEscudo ovalado. "CR" dividido por escudo
Precio promedio330 $
Ventas
587
Media corona Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo. Escudo ovalado
Precio promedio—
Ventas
00
Media corona Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio330 $
Ventas
039
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete(P) sobre el escudo
Precio promedio260 $
Ventas
09
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Primer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio4400 $
Ventas
111
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio3600 $
Ventas
058
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoPluma sobre el escudo. Cruz en el escudo
Precio promedio7300 $
Ventas
01
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio2500 $
Ventas
031
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoPluma sobre el escudo. Hay un contorno
Precio promedio2000 $
Ventas
01
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoPluma sobre el escudo. Sin contorno
Precio promedio2800 $
Ventas
126
1 chelín Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retrato"N" en el reverso está invertida
Precio promedio430 $
Ventas
012
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retrato"CR" encima del escudo
Precio promedio230 $
Ventas
018
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio960 $
Ventas
016
6 peniques Sin fecha (1625-1642) Quinto tipo de retratoLirnye krestoviny
Precio promedio1300 $
Ventas
04
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoEscudo ovalado
Precio promedio430 $
Ventas
010
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Segundo tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio160 $
Ventas
02
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Tercer tipo de retratoPluma sobre el escudo
Precio promedio45 $
Ventas
01
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin contorno. "CR" dividido por escudo
Precio promedio190 $
Ventas
19
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoHay un contorno. "CR" dividido por escudo
Precio promedio350 $
Ventas
05
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR"
Precio promedio120 $
Ventas
01
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoEl escudo es más redondo. Sin contorno
Precio promedio130 $
Ventas
126
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoBorde en el anverso o en ambos lados
Precio promedio160 $
Ventas
126
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retrato(P). (R)
Precio promedio57000 $
Ventas
016
Penique Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retrato"CR" dividido por escudo. Sin contorno
Precio promedio140 $
Ventas
04
Penique Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR". Es un contorno
Precio promedio180 $
Ventas
011
Penique Sin fecha (1625-1642) Cuarto tipo de retratoSin "CR". Sin contorno
Precio promedio140 $
Ventas
319
Monedas de cobre
Categoría
Año
