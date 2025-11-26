flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Angel Sin fecha (1625-1642). "X" a la derecha (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "X" a la derecha

Anverso Angel Sin fecha (1625-1642) "X" a la derecha - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Angel Sin fecha (1625-1642) "X" a la derecha - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso5 g
  • Oro puro (0,1599 oz) 4,975 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3700 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1625-1642) "X" a la derecha - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (12)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1625-1642) . "X" a la derecha. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5254 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 7800. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2006.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
3250 $
Precio en la divisa de la subasta 3250 USD
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
3607 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 CHF
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta Spink - 17 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta New York Sale - 11 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta CNG - 15 de septiembre de 2010
VendedorCNG
Fecha15 de septiembre de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1625-1642) en subasta Künker - 28 de septiembre de 2006
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Angel del Sin fecha (1625-1642)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1625-1642) es de 3700 USD. La moneda contiene 4,975 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 666,13 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1625-1642)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1625-1642)?

Para vender Angel del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

