1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso28,28 g
  • Diámetro43 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (108)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 9000. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Roxbury’s - 24 de octubre de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha24 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3713 $
Precio en la divisa de la subasta 5700 AUD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de octubre de 2025
VendedorSpink
Fecha1 de octubre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
2016 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Coin Cabinet - 26 de noviembre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete" es de 3600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

