Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de prueba 2 peniques (1/2 Groat) de Carlos I - Gran Bretaña

2 peniques (1/2 Groat) 1631

Sin fecha (1631-1632)B063
