flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Roma Numismatics Ltd.

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1,49 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoPrueba
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:620 USD
Precio promedio (PROOF):490 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (63)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1631-1632) con marca de ceca B. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1096 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 2250. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
750 $
Precio en la divisa de la subasta 750 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
750 $
Precio en la divisa de la subasta 750 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta St James’s - 2 de octubre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Schulman - 19 de octubre de 2023
VendedorSchulman
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Roma Numismatics - 24 de agosto de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónSin grado NNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de julio de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta DNW - 2 de febrero de 2022
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta MDC Monaco - 4 de diciembre de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta Frankfurter - 5 de noviembre de 2021
VendedorFrankfurter
Fecha5 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1631-1632) B en subasta DNW - 12 de octubre de 2021
VendedorDNW
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). B?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). B es de 620 USD para las monedas de acuñación regular y de 490 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632) con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632). B?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1631Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 2 peniques (1/2 Groat)Subastas numismáticas