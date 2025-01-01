flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de asedio 6 peniques de Carlos I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

6 peniques 1646

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1646167
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos ITodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas