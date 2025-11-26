flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1646 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 6 peniques 1646 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 6 peniques 1646 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1646
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2800 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1646 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (66)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1646 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 134 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 10000. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 6 peniques del 1646?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1646 es de 2800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1646?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1646 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1646?

Para vender 6 peniques del 1646, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

