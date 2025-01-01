Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de de Gran Bretaña 1649
Monedas de oro (Carlos I)
Monedas de oro (Mancomunidad)
Monedas de plata (Carlos I)
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete(P) sobre el escudo
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Monedas de plata (Mancomunidad)
Monedas de cobre
