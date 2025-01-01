flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1649

Monedas de oro (Carlos I)

Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio1600 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto busto
Precio promedio1200 $
Ventas
095
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio11000 $
Ventas
01

Monedas de oro (Mancomunidad)

Anverso
Reverso
Unite 1649
Precio promedio9800 $
Ventas
024
Anverso
Reverso
Doble corona 1649
Precio promedio8600 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
1 Corona 1649
Precio promedio8500 $
Ventas
012

Monedas de plata (Carlos I)

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinete
Precio promedio3200 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio3300 $
Ventas
286
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1642-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio3600 $
Ventas
094
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1642-1649) Quinto tipo de jinete
Precio promedio5400 $
Ventas
025
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio270 $
Ventas
8198
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete(P) sobre el escudo
Precio promedio260 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jineteCaballo pequeño
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1642-1649) Quinto tipo de jinete
Precio promedio600 $
Ventas
151
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
10330
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retratoRetrato pequeño
Precio promedio1900 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio1600 $
Ventas
140
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Precio promedio910 $
Ventas
041
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
18
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Precio promedio880 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
116
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio130 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio130 $
Ventas
042

Monedas de plata (Mancomunidad)

Anverso
Reverso
1 Corona 1649
Precio promedio20000 $
Ventas
05
Anverso
Reverso
Media corona 1649
Precio promedio1400 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
1 chelín 1649
Precio promedio1500 $
Ventas
039
Anverso
Reverso
6 peniques 1649
Precio promedio650 $
Ventas
042
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio210 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)
Precio promedio90 $
Ventas
144
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)CARA
Precio promedio450 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Clip
Precio promedio6500 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Hay un contorno
Precio promedio170 $
Ventas
013
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio160 $
Ventas
061
Categoría
Año
