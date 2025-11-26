flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1649 "Tipo 1649-1660" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1649 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1649 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: The New York Sale

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,275 g
  • Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1649
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1649 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1649 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30212 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 15600. La subasta tuvo lugar el 10 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2024
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
2985 $
Precio en la divisa de la subasta 2850 EUR
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
6959 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta SINCONA - 23 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha23 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta New York Sale - 14 de enero de 2021
VendedorNew York Sale
Fecha14 de enero de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta New York Sale - 9 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2010
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2010
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Heritage - 11 de agosto de 2001
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Heritage - 11 de agosto de 2001
VendedorHeritage
Fecha11 de agosto de 2001
ConservaciónXF
Precio
******


¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de 1 Corona del 1649?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del 1649 es de 8500 USD. La moneda contiene 2,0862 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1649?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1649 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1649?

Para vender 1 Corona del 1649, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

