flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de oro 1 Corona de Mancomunidad - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

1 Corona 1649-1660

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1649012165002216510141652091653020165401165500165600165700165804166000
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadTodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas